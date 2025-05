Re Carlo III e Regina Camilla in Canada | Visita simbolica e Discorso del Trono

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati oggi in Canada per una visita simbolica di due giorni a Ottawa. Questo viaggio, ricco di significati, sottolinea il legame duraturo tra il Canada e la monarchia britannica. Durante il soggiorno, il re pronuncerà un importante discorso del trono, evidenziando il ruolo storico e culturale del Canada nel Commonwealth.

Missione in Canada al via oggi per re Carlo III e la regina Camilla, sbarcati a Ottawa - come mostrano i media britannici - per una visita lampo di due giorni, tanto breve quanto densa di significati. Una visita che il Canada - membro del Commonwealth rimasto legato alla monarchia di casa Windsor da un vincolo istituzionale che, seppur simbolico, rende tuttora il sovrano erede dell'ex impero britannico capo di Stato del Paese - attende con impazienza: come conferma del sostegno che il figlio di Elisabetta II non ha mancato di rimarcare a più riprese negli ultimi tempi a fronte delle pressioni esercitate dagli Usa di Donald Trump e delle insistite provocazioni del leader della Casa Bianca su una fantomatica futura annessione del grande vicino nordamericano come "51esimo Stato" dell'unione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Re Carlo III e Regina Camilla in Canada: Visita simbolica e Discorso del Trono

