Re Carlo affitta la casa vacanza di lusso da 6 000 sterline | ma occhio all’avvertimento

Re Carlo apre le porte di una delle sue dimore più affascinanti, trasformandola in una lussuosa casa vacanza a Sandringham, al costo di 6.000 sterline. Tuttavia, chi sogna un soggiorno regale deve essere pronto a rispettare alcune condizioni. Tra scale ripide e cimeli storici, il fascino della nobiltà incontra un avvertimento che non si può ignorare. Una vacanza da sogno, ma non priva di insidie.

Re Carlo alza il sipario su una delle sue dimore più affascinanti e la trasforma in una casa vacanza di lusso. Un sogno reale (letteralmente) da vivere a Sandringham, ma non senza condizioni: tra scale ripide, cimeli storici e affitti da capogiro, il soggiorno regale ha un prezzo – e un avvertimento. Re Carlo, affitta la casa vacanza di lusso . Re Carlo ha deciso di reinventare il concetto di casa vacanza. Dopo aver preso le redini della monarchia britannica, tra riforme leggere, piccoli gesti green e un’attenzione sempre più moderna alla gestione del patrimonio, il Sovrano ha dato nuova vita a una delle residenze più iconiche della Corona: Sandringham, la tenuta dove la Royal Family si rifugia da generazioni per le feste di Natale... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, affitta la casa vacanza di lusso da 6.000 sterline: ma occhio all’avvertimento

