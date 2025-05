Razzie nei cimiteri le gang dei metalli saccheggiano lapidi A Melegnano trovati vasi rotti tombe aperte e lastre divelte

Melegnano è nel mirino delle gang specializzate nel furto di metalli. Recentemente, il cimitero locale è stato saccheggiato, con vasi rotti, tombe aperte e lastre divelte. I ladri hanno rubato rame e altri materiali, lasciando un’immagine di devastazione che offende la memoria dei defunti. La situazione si fa sempre più preoccupante, con scorribande che mettono a rischio la tranquillità di luoghi di riposo eterno.

Melegnano (Milano) – Continuano le scorribande dei ladri di metalli, che fanno razzia nei cimiteri del Sud Milano. L'altra notte è toccato al cimitero di Melegnano, dove sono state rubate anche le lastre di rame dalle cappelle, alcune delle quali sono rimaste penzolanti. I soliti ignoti hanno fatto irruzione nel camposanto cittadino di via Cerca Vecchia poco prima dell'alba di sabato. A lanciare l'allarme sono stati alcuni visitatori: arrivati al cimitero, hanno notato i danni e la lastra pericolante, e hanno subito chiamato la polizia locale. La lastra, infatti, oltre a rappresentare il segno evidente dell' ennesimo raid da parte dei ladri di metalli, era pericolosa: cadendo, avrebbe potuto colpire qualcuno...

