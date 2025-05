Ravenna supera Tau Altopascio 2-1 | Onofri decisivo con due colpi di testa

In una sfida avvincente, il Ravenna ha superato il Tau Altopascio con un punteggio di 2-1, grazie alla doppietta decisiva di Onofri, autore di due colpi di testa. La squadra di Marchionni ha mostrato grande determinazione sul campo, consolidando la propria posizione. Nonostante l'impegno degli avversari, il Ravenna ha saputo capitalizzare le occasioni, facendo la differenza in un match intenso e combattuto.

Ravenna 2 Tau Altopascio 1 RAVENNA (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Agnelli, Rrapaj (37’ st D’Orsi); Biagi (49’ st Mandorlini), Rossetti, Ilari (26’ st Guida); Zagre (44’ st Lordkipanidze), Di Renzo (40’ st Manuzzi). (A disp.: Galassi, Calandrini, Mereghetti, Amoabeng). All.: Marchionni. TAU ALTOPASCIO (3-4-2-1): Cabella; Lombardo (44’ st Negro), Meucci, Biagioni; Sichi (46’ st Manetti), Bernardini, Atzeni (37’ st Ivani), Zanon (37’ st Bongiorni); Rinaldini, Motti (42’ st Carcani); Andolfi. (A disp.: Pierallani, Belluomini, Bartelloni, Barsi). All.: Venturi. Arbitro: Maresca di Napoli... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ravenna supera Tau Altopascio 2-1: Onofri decisivo con due colpi di testa

