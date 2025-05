Ravenna sceglie il suo sindaco Affluenza ieri ha votato il 38% Imbrattato manifesto di Barattoni

Ravenna si prepara a scegliere il suo nuovo sindaco, ma il clima elettorale è funestato da un atto di vandalismo. Ieri, con un'affluenza del 38%, è stata segnalata l'imbrattatura di un manifesto di sostegno al candidato di centrosinistra Alessandro Barattoni, su cui è stato scritto un inquietante augurio di morte. Questo episodio offusca il finale di una campagna che, fino a quel momento, si era mantenuta nel rispetto delle regole.

La campagna elettorale è finita, ma nel giorno silenzioso in cui si aprono le urne qualcuno ha riportato un augurio di morte su un manifesto elettorale. Nella notte tra sabato e ieri infatti uno dei cartellon a sostegno del candidato di centrosinistra Alessandro Barattoni è stato imbrattato. L’episodio è avvenuto in via dei Poggi. Sul cartellone, con vernice spray verde, qualcuno ha coperto il volto del candidato Barattoni con la frase "Devi morire" e un’ingiuria. Nel corso di tutta la campagna elettorale sono stati diversi gli imbrattamenti e le frasi aggressive, come spesso accade: manifestazioni poco edificanti di quello che dovrebbe essere uno scambio di idee tra persone con opinioni differenti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ravenna sceglie il suo sindaco. Affluenza, ieri ha votato il 38%. Imbrattato manifesto di Barattoni

