Rapporto risultato e obiettivi come Blues Secure Champions League

Il Chelsea festeggia il suo ritorno in Champions League grazie a una vittoria cruciale per 1-0 contro il Nottingham Forest. Questo risultato rappresenta un traguardo importante per la squadra, che ha dimostrato resilienza e determinazione. La rete decisiva di Levi Colwill nel secondo tempo sottolinea l’impegno del club nel raggiungere i suoi obiettivi, portando fiducia e rinnovata ambizione per le sfide future in Europa.

2025-05-25 19:11:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Chelsea si è assicurato il loro ritorno in Champions League con una vittoria per 1-0 combattuta sulla foresta di Nottingham a The City Ground. Lo sciopero del secondo tempo di Levi Colwill è stata la differenza nella partita, limitando una buona prima campagna per Enzo Maresca. Forest ha avuto la prima vera possibilità del gioco quando la croce di Ola Aina ha trovato Chris Wood nella scatola, ma l’attaccante non è riuscito a mantenere bassi i suoi sforzi. Il Chelsea ha risposto tramite Pedro Neto, la cui vivace corsa ha creato buone possibilità per Cole Palmer, solo per l’attaccante di sparare da vicino... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

?Podcast? How to Handle Monday Blues?