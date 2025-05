Ranking Atp gioia Italia | ecco la classifica aggiornata

Oggi è una giornata da celebrare per l'Italia nel ranking ATP: Lorenzo Musetti, con il suo recente successo, è entrato tra i Top 10, posizionandosi al n°7 del mondo prima del suo debutto al Roland Garros. Inoltre, Flavio Cobolli, grazie alla sua performance ad Amburgo, è il giocatore italiano che ha fatto il maggior progresso, entrando nella Top 100. Scopriamo insieme la classifica aggiornata!

È una giornata da celebrare per l'Italia nel ranking Atp. Lorenzo Musetti supera Casper Ruud e si presenta al suo primo Roland Garros da Top 10 come n°7 del mondo. Grazie al secondo e più prestigioso titolo della stagione e della carriera ad Amburgo, Flavio Cobolli è il Top 100 che ha guadagnato più posizioni rispetto alla scorsa settimana: è salito di nove posti ed è oggi n°26, il suo nuovo best ranking. In Top 20 nei PIF Atp Rankings, con Jannik Sinner stabile al n°1 per la 51esima settimana, oltre al sorpasso di Musetti su Ruud, l'unica altra novità è il sorpasso di Andrey Rublev, finalista ad Amburgo, su Frances Tiafoe e Grigor Dimitrov...