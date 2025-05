Rania di Giordania e il problema di salute che la blocca a letto

Negli ultimi giorni, Rania di Giordania si trova ad affrontare un problema di salute che la costringe a rimanere a letto. La regina, nota per il suo impegno in numerose cause sociali, ha dovuto rinviare i suoi impegni, inclusa la sua assenza alle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza, suscitando preoccupazione tra i sudditi e i media.

Giorni complicati per Rania di Giordania. La moglie di Re Abd Allah II è stata costretta a rivedere la sua agenda per un problema di salute che da giorni la tiene bloccata a letto. E per questo motivo, dunque, non era presente alle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza in Giordania, un evento a cui non è mai mancata in ventisei anni, cioè da quando il marito è salito al trono. Rania di Giordania sta male. Rania di Giordania ha parlato apertamente del suo doloroso problema di salute, a causa del quale non ha potuto partecipare alle celebrazioni del 79° anniversario dell’Indipendenza della Giordania insieme a Re Abd Allah... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rania di Giordania e il problema di salute che la blocca a letto

