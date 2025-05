Rally dell' Appennino Reggiano 2024 | iscrizioni aperte per l' iconica corsa motoristica

Si accendono i motori per il 44° Rally dell’Appennino Reggiano! Le iscrizioni sono ufficialmente aperte per questa iconica corsa motoristica, in programma il 21 e 22 giugno. I piloti interessati possono registrarsi fino al 13 giugno, pronti a sfidarsi nel secondo round della Coppa Rally di zona 6, organizzato dall’Automobile Club. Preparati a vivere emozioni uniche tra le splendide colline reggiane!

Si accendono i motori in vista del quarantaquattresimo Rally dell’Appennino Reggiano. Si sono aperte le iscrizioni, che si concluderanno il 13 giugno, alla corsa motoristica in programma nel weekend del 21 e 22 giugno prossimi, secondo round della Coppa Rally di zona 6, competizione che l’Automobile Club Reggio Emilia ha affidato in gestione alla MaremmaCorse 2.0. Il rally del Crinale è uno dei più iconici in tutta Italia, ricco di un passato glorioso e indimenticabile e la storia prosegue con questa edizione il cui percorso avrà qualche modifica rispetto al recente passato, ma tutto sarà ispirato alla tradizione con tre intriganti prove speciali e con Castelnovo Monti ancora cuore pulsante; inoltre, insieme alle macchine "moderne", saranno accettate anche le "auto classiche", quindi vetture prodotte dal 1991 al 2000... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rally dell'Appennino Reggiano 2024: iscrizioni aperte per l'iconica corsa motoristica

