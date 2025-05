Raid sulla scuola a Gaza oltre 36 i morti | Idf | prenderemo il 75% della Striscia in due mesi

Un raid aereo sulla scuola a Gaza ha causato oltre 36 morti, mentre l'esercito israeliano annuncia un'offensiva mirata a controllare il 75% della Striscia in soli due mesi. Questa dichiarazione si configura come una sfida alle pressioni degli Stati Uniti, mentre gli attacchi proseguono, con un tragico bilancio di almeno 19 vittime a Jabalia. La situazione umanitaria continua a deteriorarsi nel conflitto ormai in corso.

L'annuncio dell'esercito israeliano è una sfida alla pressioni americane. E intano gli attacchi nella Striscia continuano: a Jabalia almeno 19 morti...

Raid notturni: oltre 120 morti. Trump: «Teniamo d’occhio la Striscia» - Raid notturni sulla Striscia di Gaza hanno provocato oltre 120 morti, intensificando il conflitto nella regione. continua a leggere

Gaza, raid israeliano su una scuola: oltre 30 morti. Idf: puntiamo a prendere il 75% della Striscia in due mesi - Ancora raid israeliani e vittime civili a Gaza dove sono entrati i primi 9 dei 15 camion finanziati dal Governo italiano attraverso il progetto Food for Gaza. La Croce Rossa: uccisi a Gaza due membri. Come scrive leggo.it

Nuovo raid israeliano su Gaza, colpita una scuola. Almeno 33 morti - Salgono a 52 i morti a Gaza nei raid Idf, 36 nell'attacco alla scuola È salito ad almeno 52 morti nella Striscia di Gaza il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani da stamattina e 36 di quest ... Riporta msn.com

Israele Medio Oriente, raid dell'Idf su una scuola di Gaza: 30 morti. LIVE - Un raid aereo israeliano ha colpito nella notte una scuola che ospitava sfollati palestinesi nella città di Gaza. Si tratta dell'istituto Fahmi Aljarjaoui, nel quartiere di Aldaraj. Come ha riferito ... Riporta tg24.sky.it