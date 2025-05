Raid aereo a Gaza | 33 morti a scuola 19 in famiglia a Jabalia e negoziati per cessate il fuoco

Le recenti notizie dal conflitto in Medio Oriente evidenziano una drammatica escalation della violenza, con raid aerei a Gaza che hanno causato la morte di 33 persone in una scuola e 19 in una famiglia a Jabalia. Mentre le trattative per un cessate il fuoco proseguono, si attende un possibile annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che potrebbe fungere da catalizzatore per un accordo pi√Ļ ampio.

Le ultime notizie sul conflitto in Medio Oriente offrono aggiornamenti su eventi di grande rilevanza nella Striscia di Gaza. Secondo alcune fonti, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe annunciare nei prossimi giorni un cessate il fuoco, come parte integrante di un accordo pi√Ļ ampio, che prevede anche il rilascio degli ostaggi israeliani. Operazione . L'articolo Raid aereo a Gaza: 33 morti a scuola, 19 in famiglia a Jabalia e negoziati per cessate il fuoco √® stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it ¬© Sbircialanotizia.it - Raid aereo a Gaza: 33 morti a scuola, 19 in famiglia a Jabalia e negoziati per cessate il fuoco

Gaza, presidente palestinese chiede cessate fuoco "a qualsiasi costo" - Il presidente palestinese Mahmud Abbas ha lanciato un appello urgente per un cessate il fuoco "a qualsiasi costo" a Gaza, durante un discorso a Surda. 🔗continua a leggere

Netanyahu: ‚ÄúPronti al cessate il fuoco temporaneo a Gaza. Non vogliamo crisi umanitarie‚ÄĚ - Il primo ministro Netanyahu ha annunciato che Israele √® pronto a considerare un cessate il fuoco temporaneo a Gaza, per evitare crisi umanitarie. 🔗continua a leggere

Gaza, Tajani ‚ÄúNecessario cessate il fuoco, popolazione √® stremata‚ÄĚ - Il vicepresidente del governo italiano, Antonio Tajani, sottolinea la necessit√† di un cessate il fuoco a Gaza, evidenziando la stremata condizione della popolazione. 🔗continua a leggere

Nuovo raid israeliano su Gaza, colpita una scuola. Almeno 33 morti - Salgono a 52 i morti a Gaza nei raid Idf, 36 nell'attacco alla scuola È salito ad almeno 52 morti nella Striscia di Gaza il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani da stamattina e 36 di quest ... 🔗Da msn.com

Raid su una scuola a Gaza: 33 morti. 'Trump potrebbe annunciare una tregua a breve' - Lo hanno rivelato diverse fonti a Sky News Arabia: "L'annuncio di Trump avverrà nell'ambito di un accordo che include il rilascio degli ostaggi israeliani" (ANSA) ... 🔗ansa.it scrive

Gaza: sale il numero dei morti in raid Israele su scuola. Idf: ‚ÄúC‚Äôerano terroristi‚ÄĚ - Continua a salire il bilancio dei morti di un raid aereo israeliano condotto questa notte contro la scuola Fahmi Al-Jarjawi a Gaza City trasformata in un ... 🔗Si legge su ecovicentino.it