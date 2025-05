Rai la sfida tra i partiti nel balletto delle vicedirezioni dei tg

Nell'affascinante danza delle vicedirezioni nei telegiornali Rai, i partiti si sfidano per ottenere posizioni chiave. Con la recente partenza di Maria Rita Greco dal TG1, la competizione si intensifica mentre si attendono ulteriori nomine. Questo articolo esplorerà le dinamiche in gioco e le implicazioni politiche di queste decisioni strategiche per il panorama informativo italiano.

La rumba delle vicedirezioni si è quasi completata ma mancano alcuni tasselli fondamentali, e altre caselle si potrebbero liberare a breve. Partiamo dall’ammiraglia perché il TG1 deve sostituire certamente un vicedirettore, Maria Rita Greco, andata a dirigere Rai Italia per l’offerta estero. Essendo la quota di Forza Italia il candidato naturale dovrebbe essere Marco Betello, già caporedattore del mattino. In pista anche Susanna Lemma. Ma se un altro o un’altra degli ambiziosi vice della testata dovesse andarsene allora si aprirebbe un fronte importante. Vi sono diversi capiredattori molto stimati da Gianmarco Chiocci che vorrebbero fare il salto ma il tema delle quote c’è anche qui... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Rai, la sfida tra i partiti nel balletto delle vicedirezioni dei tg

