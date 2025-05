Rafting | quattro atleti di Indomita Valtellina River convocati nell' Italia ai Mondiali

Quattro atleti dell'Indomita Valtellina River sono stati convocati per rappresentare l'Italia ai Campionati Mondiali di Rafting, che si svolgeranno in Slovenia dal 30 giugno al 5 luglio 2025. Questo prestigioso evento segna un traguardo significativo per il club, attivo da oltre trenta anni, fondato da Benedetto Del Zoppo, che continua a eccellere nello sport fluviale. Le convocazioni sono motivo di grande orgoglio per la comunità sportiva valtellinese.

Dal 30 giugno al 5 luglio 2025 la Slovenia ospiter√† i Campionati Mondiali di Rafting, e tra gli azzurri in gara ci saranno ben quattro atleti valtellinesi tesserati Indomita Valtellina River, storico club di sport fluviali fondato oltre trent!anni fa da Benedetto Del Zoppo. Le convocazioni... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ¬© Sondriotoday.it - Rafting: quattro atleti di Indomita Valtellina River convocati nell'Italia ai Mondiali

A Ivrea i migliori atleti del rafting per il raduno nazionale - La città di Ivrea ha ospitato nelle acque del canale della Dora due giornate di continue discese suddivise in quattro ... di 87 atleti, tutti sotto la guida attenta di Paolo Benciolini, commissario ... 🔗Si legge su primailcanavese.it

Rafting, da sabato selezioni mondiali sul Sesia. Atleti in lotta tra le rapide - Fine settimana rovente tra le rapide del fiume Sesia, tra Vocca e Varallo in provincia di Vercelli dove andrà in scena il primo dei due weekend di selezioni per il rafting italiano ... ciascuno ... 🔗Secondo cronacatorino.it

Rafting, sfida fra 100 atleti nelle acque della Dora - Le acque della Dora Baltea protagoniste del campionato italiano di rafting. Il 17 e 18 aprile scorsi a Saluggia è andata in scena la seconda tappa del ‚Äútrofeo Parigi 2024‚ÄĚ organizzato dalla ... 🔗Scrive lasesia.vercelli.it