Raffica di denunce in poche ore | anche un automobilista incappato in un incidente era ebbro al volante

Nel fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Forlì hanno effettuato controlli intensivi nel territorio Forlivese, culminati in sei denunce, tra cui quella di un automobilista trovato ubriaco dopo un incidente. Un 24enne è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale, evidenziando l’importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle norme da parte degli utenti della strada.

E' di sei denunce il bilancio di una serie di controlli svolti nel territorio Forlivese nel fine settimana dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Forlì e di Ronco, San Martino in Strada, Villafranca e Castrocaro Terme. Un 24enne dovrà rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale...

