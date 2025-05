Rafael Nadal premiato al Roland Garros | omaggio dai Fab Four del tennis

Rafael Nadal, leggenda del tennis, è stato premiato al Roland Garros con un emozionante omaggio dai Fab Four del tennis. Vedere un campione commuoversi suscita sempre una forte emozione, soprattutto quando si tratta di un atleta che ha conquistato ben 14 titoli su terra rossa, affrontando concorrenti di calibro straordinario. Questo momento celebra non solo i suoi successi, ma anche l'impatto duraturo che ha avuto sullo sport.

Vedere un campione commuoversi fa sempre un certo effetto. A maggior ragione se questo fuoriclasse ha vinto 14 Roland Garros e se i suoi successi sono arrivati in un momento in cui in circolazione c’erano altri tre tennisti che, come lui, stavano esprimendo un livello vicino alla perfezione con la racchetta in mano e tutto si giocava sul filo del millimetro. Il soggetto in questione è Rafael Nadal che, ieri, è stato premiato dall’organizzione del grande slam francese. Non una targa qualunque, anche perchè lì a rendergli omaggio c’erano Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray. Li chiamavano i " Fab Four " del tennis, mutuando il soprannome che era stato appioppato a Beatles, perchè come loro tendevano ad unire piuttosto che a divedere... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net