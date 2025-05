Radu l’ex Inter sorprende tutti sul futuro | l’ha detto dopo Venezia Juve!

Radu, ex portiere dell’Inter, ha rilasciato sorprendenti dichiarazioni sul suo futuro subito dopo la partita tra Venezia e Juventus, che ha sancito la retrocessione del Venezia. Le sue parole, cariche di significato, offrono uno spaccato sulla situazione attuale e su cosa potrebbe riservare il destino per l'ex numero uno nerazzurro. Ecco un'analisi delle sue dichiarazioni e del contesto che le circonda.

Radu, l’ex portiere dell’Inter sorprende tutti sul suo futuro, ecco cosa ha detto dopo Venezia Juve, sentiamo le parole della retroguardia. Il triplice fischio arrivato ieri allo stadio Penzo ha sancito la retrocessione del Venezia, sconfitto 3-2 dalla Juventus nell’ultima giornata di campionato. Un verdetto amaro per i lagunari e per chi, come Ionut Radu, ha trovato nel club arancioneroverde una seconda occasione. L’ex portiere dell’ Inter ha parlato ai microfoni di DAZN con grande emozione, ringraziando la piazza per l’affetto ricevuto e condividendo il suo dispiacere per il risultato. COSA RESTA DI QUESTA ESPERIENZA AL VENEZIA – «Ci resta l’amore che la gente ci ha dato, soprattutto a me che hanno accolto come uno di loro in un momento difficile... 🔗 Leggi su Internews24.com