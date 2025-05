Raccontare l' antiquariato un concorso letterario promosso da FIMA

Milano ospita un nuovo concorso letterario, promosso dalla Federazione Italiana Mercanti d'Arte (FIMA), dedicato all'affascinante mondo dell'antiquariato. In collaborazione con l'editore Allemandi e il Giornale dell'Arte, l'iniziativa invita scrittori a esplorare la professione e la cultura degli antiquari, offrendo un'occasione unica per raccontare storie e passioni legate a questo settore ricco di storia e tradizione.

Milano, 26 mag. (askanews) - Un concorso letterario per raccontare l'antiquario, il suo mondo e la sua professione attraverso il medium della letteratura. La Federazione Italiana Mercanti d'Arte - FIMA, in collaborazione con l'editore Allemandi, il Giornale dell'Arte e Confcommercio Imprese per l'Italia ha indetto un bando per racconti inediti. "Troppo spesso - ha detto ad askanews Fabrizio Pedrazzini, presidente di FIMA - mi è capitato di vedere la figura dell'antiquario un po' bistrattata, messa un po' in cattiva luce, in racconti, in romanzi, in film. Allora da un'idea del nostro segretario generale, che ha scritto anche tre romanzi molto belli, è nata la volontà di iniziare questo premio letterario dal titolo 'L'Antiquario, Testimone di arte e di cultura'"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net