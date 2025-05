Questo è troppo scivolone di Magalli sull’ospite | gelo nel salotto di Balivo

Un episodio clamoroso ha scosso il salotto di "La volta buona", quando Giancarlo Magalli ha fatto uno scivolone 'hot' su un'ospite, portando a un momento di imbarazzo e gelo nello studio. La conduttrice Caterina Balivo è apparsa visibilmente colpita dall'uscita inaspettata. Scopri cosa è realmente accaduto e come ha reagito il cast del programma.

News tv. Choc a "La volta buona", uno scivolone 'hot' di Magalli su una delle ospiti del programma manda Balivo in crisi e fa scendere il gelo nello studio Rai. Cosa è accaduto e come hanno reagito la conduttrice del talk show e l'ospite dopo l'uscita decisamente inaspettata. Cala il gelo a "La volta buona". La televisione sa sorprendere, anche quando meno ce lo si aspetta. Basta una battuta fuori luogo, un'uscita improvvisa o un retroscena imbarazzante perché lo studio diventi il teatro di uno di quei momenti che fanno il giro del web in pochi minuti...

