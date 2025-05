Questi sono i colori di smalto che esaltano la prima abbronzatura

Con l'arrivo della bella stagione e il primo colorito dorato, è tempo di scegliere smalti che esaltino la tua abbronzatura. In questo articolo, esploreremo i colori ideali per mettere in risalto la tua pelle abbronzata, rendendo le mani protagoniste dell'estate e aggiungendo un tocco di stile al tuo look. Scopri quali tonalità saranno le più trendy e luminose di quest'estate!

Con l’aumentare delle temperature e l’allungarsi delle giornate la pelle finalmente torna a mostrarsi al sole, e a prendere quel primo colorito dorato che in estate si trasformerà in tintarella vera e propria. È dunque il momento giusto per scegliere smalti che mettano in risalto la prima abbronzatura, facendola risaltare al punto giusto. La scelta in questo senso è ampia e va incontro a tutte le esigenze: dai nude ai pastello passando per colori accesi e tonalità più scure, sono tanti i colori in grado di esaltare una bella abbronzatura, soprattutto se applicati su mani (o piedi) perfettamente curate, prive di pellicine e ben idratate... 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Questi sono i colori di smalto che esaltano la prima abbronzatura

