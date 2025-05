Quell’Alleanza per aria e clima via maestra per la transizione

SIRAM VEOLIA si unisce all’Alleanza per l’Aria e il Clima del Comune di Milano, un'importante iniziativa che coinvolge oltre 56 imprese. Questo impegno collettivo mira a rendere la città più sostenibile e vivibile, segnando un passo decisivo nella nostra missione di promuovere la transizione ecologica e migliorare la qualità dell’aria. Insieme, stiamo costruendo un futuro più verde per tutti.

SIRAM VEOLIA HA ADERITO all’Alleanza per l’Aria e il Clima del Comune di Milano, un’iniziativa che vede oltre 56 imprese impegnate attivamente per rendere la città più sostenibile e vivibile. Questa collaborazione rappresenta un passo decisivo nella nostra missione di voler contribuire alla trasformazione ecologica attraverso azioni concrete e misurabili. L’Alleanza per l’Aria e il Clima mira a migliorare la qualità dell’aria, implementare misure efficaci contro il cambiamento climatico, ridurre le emissioni e promuovere l’efficienza energetica. Obiettivi perfettamente allineati con la visione di Siram Veolia, che da un secolo in Italia lavora per trasformare il tessuto urbano e industriale in ottica di sostenibilità e innovazione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Quell’Alleanza per aria e clima via maestra per la transizione"

Ne parlano su altre fonti

"Quell’Alleanza per aria e clima via maestra per la transizione" - SIRAM VEOLIA HA ADERITO all’Alleanza per l’Aria e il Clima del Comune di Milano, un’iniziativa che vede oltre 56 ... Si legge su msn.com

AMBIENTE. OLTRE 50 AZIENDE ADERISCONO ALL’ALLEANZA PER L’ARIA E IL CLIMA - “L’avvio dell’anno pilota di attività dell’Alleanza per l’Aria e il Clima – ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala – è motivo di orgoglio per tutte le realtà ... Lo riporta mi-lorenteggio.com

Milano, aperto il bando dedicato alle imprese per aderire all'Alleanza per l'Aria e il Clima - Alle imprese che aderiranno all’Alleanza per l’Aria e il Clima verrà chiesto di presentare o dare vita ad iniziative o azioni volontarie da realizzare a livello aziendale in linea con le ... Si legge su affaritaliani.it

Alleanza per l'Aria e il Clima: bando 2025