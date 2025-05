Quella Belva di Balotelli | Io e Mou testa di c le banane razziste il calcione di Totti

In un'intervista esclusiva con la Fagnani, Super Mario Balotelli torna a far parlare di sé, ripercorrendo momenti iconici della sua carriera, dalle critiche razziste alle infuocate rivalità con Totti e Mourinho. A 34 anni, il celebre attaccante mantiene intatta la sua verve, rivelando aneddoti e riflessioni che dimostrano come il "bad boy" del calcio italiano continui a sorprendere, sia dentro che fuori dal campo.

