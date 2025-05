Quasi 700 edifici di culto e 90mila beni artistici da valorizzare | a Piacenza nasce il Parco Terre di Passo

A Piacenza prende vita il Parco culturale ecclesiale “Terre di passo”, un'iniziativa che punta a valorizzare quasi 700 edifici di culto e 90.000 beni artistici. Promosso dalla Diocesi e da importanti enti ecclesiali, questo progetto mira a preservare e promuovere il patrimonio culturale e religioso della regione, offrendo nuove opportunità di fruizione e apprendimento per la comunità e i visitatori.

Quasi 700 edifici di culto e 90mila beni artistici da valorizzare: con questo obiettivo nasce a Piacenza il Parco culturale ecclesiale "Terre di passo". A promuoverlo la Diocesi insieme ad altri enti ecclesiali: l'Opera della Cattedrale di Piacenza, l'ente Cattedrale di Bobbio e l'ente Seminario...

