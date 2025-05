Quando un vecchio missile degli Houthi mette in allarme anche un F-35 Usa

Un recente episodio ha messo in luce le tensioni in corso in Yemen, quando un F-35 degli Stati Uniti ha dovuto manovrare per evitare l'impatto con un missile lanciato dai militanti Houthi. Questo evento solleva interrogativi sulla minaccia rappresentata anche da armi meno sofisticate e sulla vulnerabilità degli aerei di ultima generazione, dimostrando che, in guerra, nulla può essere dato per scontato.

Nelle scorse settimane, un aereo da caccia di 5ÂŞ generazione degli Stati Uniti coinvolto in una missione di bombardamento in Yemen ha dovuto “manovrare” per evitare che un missile lanciato dai militanti Houthi lo colpisse. Non è stato chiarito se il missile fosse indirizzato sull’aereo stealth, o se stesse seguendo una traiettoria che avrebbe interdetto la sua rotta. Tuttavia, l’evento ha destato scompiglio tra gli osservatori, gli analisti e certamente tra gli addetti del Pentagono che ora devono affrontare un dilemma non trascurabile. Se il velivolo in questione, un F-35 Lighting II, fosse stato “tracciato” o anche solo “seguito” dal missile, sarebbe interessante notare come i limitati e precari sistemi di difesa aerea “altamente mobili e dotati di sensori infrarossi passivi” schierati dagli Houthi, possano risultare sufficienti a rappresentare un problema anche per i piĂą avanzati aerei da combattimento statunitensi... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Quando un vecchio missile degli Houthi mette in allarme anche un F-35 Usa

