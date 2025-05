Quando l’arte incontra l' antropologia a Wunderkammer una mostra sul basso ferrarese e il Delta

L'esposizione "Maps or Territories. Delving into the Po Delta" si svolge negli spazi di Wunderkammer nell'ambito della prima edizione della Summer School internazionale di Unife, parte del progetto europeo 'Colours'. Questa mostra unica esplora l'intersezione tra arte e antropologia, mettendo in luce le ricerche sul basso ferrarese e il Delta del Po, offrendo una nuova prospettiva su questo affascinante territorio.

