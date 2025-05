Quando in campo vince la solidarietà, si celebra l’unità tra culture e persone. Il successo della Festa dei Popoli, svoltasi sabato e domenica, ha visto l'apertura del Torneo dei Popoli presso il campo di calcio dell’oratorio Paolo VI della parrocchia Maria Immacolata. Otto squadre si sono sfidate in un'atmosfera di partecipazione e rispetto, dimostrando che lo sport può unire ben oltre il risultato.

Successo per la Festa dei Popoli sabato e domenica. Ad aprire la manifestazione è stato il Torneo dei Popoli, al campo di calcio dell’oratorio Paolo VI della parrocchia Maria Immacolata. In campo otto squadre che si sono sfidate in un clima di grande partecipazione e rispetto reciproco. "Una manifestazione all’insegna dello sport, soprattutto dell’amicizia e della solidarietà tra popoli di diverse nazionalità – hanno dichiarato il sindaco Costanzo Pierluigi e l’assessore alle Politiche sociali Margherita Mazzuoccolo –. È il messaggio che tutti gli anni vogliamo trasmettere con questa festa e il torneo è il momento che tutti aspettano con trepidazione"... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it