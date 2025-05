Quando arriva il caldo Giuliacci | Prima ondata africana tutte le date

Con l'arrivo della primavera, l'attesa per l'estate si fa sempre più intensa. Il colonnello Mario Giuliacci ci guida attraverso le previsioni meteo, svelando le date e le fasi della prima ondata di caldo africano. Scopriamo insieme quando arriverà il caldo vero e cosa aspettarci nei prossimi giorni.

Ci siamo, per il calendario siamo ancora in primavera ma l'estate meteorologica parte il 1° giugno: quando arriverà il caldo vero? A fornire previsioni meteo, tendenze, date e "fasi" dei prossimi giorni e settimane è il colonnello Mario Giuliacci che lancia subito una "grande novità" imminente. Insomma, "arriva il caldo africano, ma dopo due fasi temporalesche che metteranno un po' a rischio il ponte del 2 giugno ", afferma il meteorologo in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Perturbazioni che tuttavia saranno limitate al nord Italia. Le previsioni di Giuliacci giorno per giorno. Martedì 27 avremo "rovesci e temporali al centro nord", mercoledì 28 su Alpi e Calabria, bello sul resto d'Italia... 🔗 Leggi su Iltempo.it