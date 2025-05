Qualità vita Gorizia la migliore per i giovani Bolzano in testa per gli anziani

Un'analisi della qualità della vita in Italia rivela che Gorizia si afferma come la meta ideale per i giovani, mentre Bolzano conquista il primato per gli anziani. La classifica annuale del Sole 24 Ore evidenzia il predominio del Nord Italia nei vari aspetti della vita quotidiana, offrendo una panoramica interessante e utile per famiglie e cittadini. Scopri di più nel servizio di Barbara Masulli.

