Qualità della vita tra le province pugliesi Bari al top per i giovani

L'indagine annuale 'Qualità della vita per fasce d'età', realizzata dal Sole 24 Ore, analizza il benessere nelle province italiane, evidenziando Bari come la migliore città pugliese per i giovani. Attraverso indicatori statistici e fonti certificate, lo studio offre una panoramica su come le diverse città si adattino alle esigenze di bambini, giovani e anziani, contribuendo a riflettere sulle condizioni di vita in Italia.

Quanto sono a misura di bambini, giovani e anziani le città italiane? A dirlo è l'indagine 'Qualità della vita per fasce d'età', stilata annualmente dal Sole 24 Ore che, prendendo in considerazione una serie di indicatori e su basandosi parametri statistici, forniti da fonti certificate, elabora... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Qualità della vita, tra le province pugliesi Bari al top per i giovani

Papa Leone: “I giovani sono un vulcano di vita ma vanno aiutati, a volte manca l’ascolto” - Nell'udienza recente con i laici dell'istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, Papa Leone ha sottolineato l'importanza di sostenere i giovani, veri vulcani di vita. 🔗continua a leggere