Qualità della vita per fasce d’età il Nord-Est in vetta per gli over 65

Il Nord-Est dell'Italia si distingue per la qualità della vita, in particolare per le fasce over 65, come evidenziato dai recenti indici generazionali del Sole 24 Ore presentati al Festival dell'Economia di Trento. Questi indici offrono un'analisi approfondita su come questa regione risponda efficacemente alle esigenze sia dei giovani che degli anziani, rivelando un modello positivo per il benessere intergenerazionale.

Il Nord-Est dell'Italia è l'area del Paese che risponde meglio alle esigenze delle fasce d'età dei più giovani e degli anziani. È quanto emerge dalle classifiche degli indici generazionali del Sole 24 Ore, presentati al Festival dell'Economia di Trento. Questi indici misurano la qualità della vita per le fasce d'età più fragili e sensibili ai cambiamenti sociali. Le province della parte nordorientale dell'Italia dominano in particolare la classifica degli over 65, con Bolzano e Trento che si prendono due dei tre gradini del podio. Sul fondo della classifica invece ci sono esclusivamente province della Calabria e della Sicilia...

Qualità della vita per fasce d'età: il Nord Est guida le classifiche, Sud e grandi città in difficoltà. I dati - L'indagine sulla Qualità della vita per fasce d'età, pubblicata da Il Sole 24 Ore e presentata al Festival dell'Economia 2025 di Trento, rivela un'Italia ancora profondamente divisa.