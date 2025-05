Qualità della vita per fasce d’età | il Nord Est guida le classifiche Sud e grandi città in difficoltà I dati

L'indagine sulla Qualità della vita per fasce d’età, pubblicata da Il Sole 24 Ore e presentata al Festival dell’Economia 2025 di Trento, rivela un'Italia ancora profondamente divisa. Mentre il Nord Est si conferma leader nelle classifiche, il Sud e le grandi città affrontano difficoltà significative. I dati offrono uno spaccato delle disparità che caratterizzano il nostro Paese, evidenziando le sfide e le opportunità per le diverse generazioni.

