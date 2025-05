Qualità della vita per anziani giovani e bambini | ecco i territori dove si vive meglio in Italia

La qualità della vita in Italia varia significativamente tra diverse fasce d'età e territori. Mentre il Sud fatica a emergere, le grandi città affrontano sfide come alti affitti e problemi di sicurezza. Al contrario, il Nord-Est si distingue per il benessere, con Bolzano, Gorizia e Lecco che si affermano come le migliori opzioni a seconda delle esigenze di anziani, giovani e bambini. Scopriamo insieme quali sono i territori dove si vive meglio.

Il Sud è in coda mentre le grandi città sono penalizzate da affitti troppo alti e incidenti notturni. I livelli di benessere migliori sono al Nord-Est con il primato di Bolzano, Gorizia e Lecco a seconda della fascia di età... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Qualità della vita per anziani, giovani e bambini: ecco i territori dove si vive meglio in Italia

Ecco dov'è la migliore qualità della vita di bambini giovani e anziani