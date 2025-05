Qualità della vita | Nord-est al top per anziani e bambini male il Sud

L'indagine sulla "Qualità della vita" pubblicata da Il Sole 24 Ore mette in luce le disparità regionali in Italia. Il Nord Est emerge trionfante nelle classifiche dedicate a anziani e bambini, segnalando un benessere diffuso, mentre il Sud del paese registra risultati decisamente inferiori. Questo panorama offre uno spunto di riflessione sulle condizioni di vita e le opportunità per le diverse fasce d'età nel nostro territorio.

AGI - C'è molto Nord Est nelle tre top ten delle classifiche dell'indagine sulla "Qualità della vita" per fasce d'età, in edicola con Il Sole 24 Ore di oggi, che misurano rispettivamente il benessere di anziani, giovani e bambini sul territorio italiano. Delle trenta province che popolano la parte alta delle tre graduatorie, sono 17 quelle appartenenti alla macro-area. Altre dieci sono territori del Nord Ovest, due sono del Centro e una del Mezzogiorno (le ultime tre, in particolare, si incontrano nell'indice dedicato ai più piccoli, tra 0 e 14 anni). L'indagine. L'edizione 2025 degli indici generazionali del Sole 24 Ore è stata presentata ieri in anteprima al Festival dell'Economia di Trento: le classifiche misurano, ormai da cinque anni, le "risposte" dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute...

