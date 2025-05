Qualità della vita | giovani e anziani Rimini sempre nelle retrovie Insicurezza e affitti cari sono un fardello

La qualità della vita a Rimini si posiziona nelle retrovie, evidenziando le difficoltà di bambini, giovani e anziani. Un’indagine de Il Sole 24 Ore ha rivelato che la provincia fatica a garantire benessere alle fasce più fragili della popolazione, con un preoccupante 85° posto per i bambini e un 64° per i giovani. L’insicurezza e gli affitti cari pesano, rendendo la situazione ancor più critica per queste generazioni.

Bambini, giovani e anziani: dove vivono meglio? Il Sole 24 Ore ha stilato l'indagine sulla qualità della vita divisa per i livelli di benessere delle generazioni più fragili. La provincia di Rimini si piazza in tutte e tre le voci nelle retrovie, con un 85° posto per i bambini, 64° nella...