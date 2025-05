Qualità della vita Forlì-Cesena a misura di giovani con concerti e locali Poche palestre nelle scuole per i bambini

Nell'ultima indagine sulla qualità della vita, pubblicata con il Sole 24 Ore, emerge un quadro contrastante per la provincia di Forlì-Cesena. Se da un lato si registrano numerosi concerti, spettacoli e locali, dall'altro si evidenziano carenze come il ridotto numero di palestre nelle scuole, la scarsa imprenditoria giovanile e i problemi legati all'inquinamento acustico. Un’analisi che pone l'accento sulle esigenze delle nuove generazioni.

