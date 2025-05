Qualità della vita dei bambini Messina in fondo alla classifica ma va peggio agli anziani

Messina si posiziona nelle ultime posizioni per la qualità della vita dei bambini, occupando il 92esimo posto su 107 città italiane. Ma la situazione è ancor più allarmante per gli anziani, che vivono condizioni ancora più difficili. Anche i giovani sembrano privi di sorrisi in questa città siciliana, dove il benessere sembra sfuggire a tutte le fasce d’età. Solo Enna, tra le città siciliane, si trova davanti a noi (83).