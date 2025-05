Qualità della vita città per i giovani | Parma al 43esimo posto

Parma si posiziona al 43esimo posto per la qualità della vita dei giovani, con un punteggio di 516, secondo recenti dati. Inoltre, la città si distingue al 25esimo posto per il benessere dei bambini (punteggio 499.3) e raggiunge il nono posto per gli anziani, con un punteggio di 561.9. Questi risultati emergono da un'indagine che analizza diversi aspetti socio-economici e servizi offerti alla comunità.

Parma si piazza al 43esimo posto per quanto riguarda il benessere dei giovani con un punteggio di 516, al 25esimo posto per quanto riguarda la città dei bambini con un punteggio di 499.3 e al nono posto per la città degli anziani con un punteggio di 561, 9.

