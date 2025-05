Qualità della vita 2025 per età dove si vive meglio in Toscana

Nel 2025, la qualità della vita in Toscana si presenta con risultati contrastanti, secondo gli indici generazionali del Sole 24 Ore. Siena si conferma al secondo posto e Firenze al quinto per il benessere dei bambini, mentre per ragazzi e over 65 la situazione si fa critica, con nessuna città toscana tra le migliori. Un’analisi che invita a riflettere sulle sfide demografiche e sociali della regione.

