Qualità della vita 2025 per bambini giovani e anziani | in testa il Nord con Lecco Gorizia e Bolzano La classifica del Sole 24 ore

Nel 2025, il Nord Italia, con città come Lecco, Gorizia e Bolzano, si posiziona al vertice della classifica sulla qualità della vita per bambini, giovani e anziani, stilata dal Sole 24 Ore. L'indagine, presentata al Festival dell'Economia di Trento, evidenzia come il Nord Est e l'Emilia Romagna rispondano in modo efficace alle esigenze delle diverse fasce d'età.

Il Nord Est d'Italia e l' Emilia Romagna si confermano ai vertici nelle tre classifiche stilate dal Sole 24 Ore sulla Qualità della vita per fasce d'età. L'indagine presentata ieri al Festival dell'Economia 2025 di Trento misura le "risposte" delle varie realtà locali e regionali alle esigenze specifiche di tre fasce generazionali, bambini, giovani, anziani over 65, anche sulla base dei servizi disponibili e delle rilevanze sulle loro condizioni di vita e salute. E premia la macro-area del Nord-Est e dell'Emilia-Romagna che compare 17 volte nelle prime 10 posizioni delle tre classifiche. Le tre classifiche stilate saranno incluse nella classifica di fine anno, 36esima edizione della Qualità della vita...

