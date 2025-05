Quali sono le migliori città italiane in cui crescere dei bambini e perché

Scoprire le migliori città italiane per crescere i bambini è fondamentale per le famiglie in cerca di un ambiente sicuro e stimolante. La recente classifica del Sole 24 Ore del 2025, presentata al Festival dell’Economia di Trento, mette in luce Lecco come la provincia ideale per i giovani, grazie a servizi eccellenti, elevata sicurezza e un elevato benessere complessivo. Continua a leggere per svelare le ragioni di questo riconoscimento.

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica 2025 sulla qualità della vita per fasce d’età, presentata al Festival dell’Economia di Trento. Lecco si è dimostrata la provincia migliore per i cittadini più giovani, grazie a servizi, sicurezza e benessere... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Quali sono le migliori città italiane in cui crescere dei bambini (e perché)

