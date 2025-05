Quali sono i trend capelli dell’estate 2025? Sicuramente pixie bob e butterfly cut

Quali saranno i trend capelli dell’estate 2025? Con l’arrivo della stagione calda, l'idea di accorciare i capelli diventa irresistibile. Tra le tendenze più in voga ci sono il pixie bob e il butterfly cut, stili freschi e leggeri perfetti per affrontare il caldo. Scopriamo insieme come questi tagli possono trasformare il nostro look e accompagnarci nei momenti di relax e divertimento estivi.

Quali saranno i trend capelli dell'estate 2025? Con l'arrivo dell'estate, l'idea di liberarsi dai capelli lunghi inizia a diventare sempre più allettante. Il caldo, le giornate in spiaggia, gli aperitivi che si prolungano fino a sera tardi: quello che ci piace più dell'estate. E quest'anno il cambiamento ha un solo nome, anzi molti, ma tutti hanno un denominatore comune: tagli corti, leggeri, facili da gestire. Dimentica acconciature complicate e pieghe che resistono a fatica all'umidità. L'estate 2025 chiama libertà, freschezza e praticità. Se vi state chiedendo quali saranno i trend capelli dell'estate 2025, al primo posto pixie e bob...

