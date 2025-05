Quali sono i metalli pesanti da cui stare alla larga e come eliminarli

I metalli pesanti rappresentano una minaccia silenziosa e frequentemente trascurata per la nostra salute. In questo articolo, esploreremo quali sono i metalli pesanti da evitare e come eliminarli dal nostro organismo. Attraverso il prezioso contributo della farmacista Carlotta Gnavi, autrice di "SuperimmunitĂ ", scopriremo strategie efficaci per rafforzare le difese immunitarie e proteggere il nostro benessere.

Di metalli pesanti si sta parlando molto, ma non ancora abbastanza perchĂ© il tema è serio. Non a caso Carlotta Gnavi - farmacista, esperta in medicina complementare e divulgatrice scientifica -, vi ha dedicato diverse pagine del suo SuperimmunitĂ . Come potenziare le tue difese per proteggerti da virus, batteri e tumori (edizioni Piemme, 320 pagine, 18,90 euro). Cosa sono. Anzitutto, chiariamo: «Si tratta di elementi con un peso atomico elevato e da una densitĂ superiore a quella dell’acqua. Alcuni, come il rame e lo zinco, sono essenziali per il nostro organismo — ne abbiamo insomma bisogno, anche se solo in piccolissime quantità », spiega... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Quali sono i metalli pesanti da cui stare alla larga e come eliminarli

