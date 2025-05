Quali prospettive anti-drone per l’ala rotante? Scrive Del Monte

L'articolo di Del Monte esplora le nuove prospettive antidrone per l'ala rotante, focalizzandosi sull'utilizzo dei cannoni navali contro i droni Houthi nel Mar Rosso. Questa innovazione rappresenta un'alternativa economica e strategicamente efficace, aumentando la capacità di risposta alle minacce aeree e alimentando il dibattito sulle nuove tecnologie di difesa in un contesto di crescente complessità militare.

L’impiego dei cannoni navali per abbattere i droni lanciati dagli Houthi nel Mar Rosso è stata una delle innovazioni derivanti da quel ciclo operazionale. L’idea che il cannone possa rappresentare una alternativa “economica” – accompagnata da una maggiore efficacia e capacità di saturazione dello spazio – ai missili, nel quadro delle tattiche anti-UAs è emersa proprio nel Mar Rosso. Ma non è solo nel dominio navale che questa idea ha preso piede. L’impiego di armi cinetiche, cioè quelle dotate di proiettili convenzionali, è uno dei metodi impiegati per abbattere i droni, ivi compresi quelli a sciame, diffusosi in modo capillare... 🔗 Leggi su Formiche.net