qual è il vero problema garlasco la teoria di sabella

Nell'episodio di Quarta Repubblica del 26 maggio su Rete4, si esplora il caso di Garlasco attraverso la teoria del giudice Sabella. L'ospite evidenzia le problematiche legate alla raccolta di prove nei processi, dove spesso gli indizi prevalgono su evidenze concrete, creando un dilemma giuridico complesso. La puntata offre spunti di riflessione sul confine tra indizi e verità, mettendo in luce le sfide del sistema legale.

Garlasco, se ne parla durante la puntata di Quarta Repubblica in onda il 26 maggio su Rete4. Ospite in studio il giudice Sabella che parla della difficoltà dei processi di reperire vere e proprie prove. Nella maggioranza dei casi, infatti, si tratta solo di indizi, anche quando sembrano pistole fumanti. "La prova diretta è la dimostrazione inequivocabile del fatto, Il problema è che la stragrande maggioranza dei processi sono fatti sulla base di indizi." #Sabella #Garlasco #quartarepubblica pic.twitter.comlo72TelcAp — Quarta Repubblica (@QRepubblica) May 26, 2025 "E quasi sempre così - spiega il giudice Sabella - La prova diretta è proprio la prova del fatto e la sua dimostrazione inequivocabile... 🔗 Leggi su Iltempo.it