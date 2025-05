Putin | Guerra in Ucraina? Russia costretta non è colpa nostra – Video

In un recente video, Vladimir Putin difende le azioni della Russia nella guerra in Ucraina, affermando che Mosca è stata costretta ad intervenire a causa di un presunto "colpo di stato" e della repressione nel Donbass. Secondo il presidente russo, la responsabilità della conflittualità attuale non può essere attribuita alla Russia, ma piuttosto a dinamiche esterne che avrebbero provocato l'escalation.

(Adnkronos) – "Ci hanno costretto a fare quello che stiamo facendo. E ora ci danno la colpa". La guerra in Ucraina, dice Vladimir Putin, non è responsabilità della Russia. Mosca, dice il presidente, è stata costretta ad agire dopo un "colpo di stato in Ucraina e dopo la repressione in Donbass". —[email protected] (Web Info)... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

