Pure Netanyahu sull’euronazismo | Free Palestine nuovo Heil H…

In un controverso videomessaggio, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha paragonato il movimento "Free Palestine" al famigerato slogan "Heil Hitler", scatenando forti reazioni sulla scena politica europea. Le sue dichiarazioni mirano a criticare i leader europei come Emmanuel Macron, Keir Starmer e Justin Trudeau, sollevando interrogativi sulle conseguenze delle tensioni geopolitiche e sull'uso di retoriche incendiari in un momento così delicato.

Roma, 26 mag – “ Free Palestine è il nuovo Heil Hitler ”. Con queste parole, pronunciate in un videomessaggio ufficiale, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha lanciato un attacco senza precedenti contro i principali leader europei. Emmanuel Macron, Keir Starmer e Justin Trudeau – pur con mille cautele e ambiguità – avevano chiesto a Israele una de-escalation a Gaza e una soluzione politica. La risposta è arrivata puntuale: “Siete dalla parte dei terroristi. Siete dalla parte sbagliata della storia”. Netanyahu sposta la colpa storica a piacimento. Netanyahu non si limita ad accusare Hamas, ma travolge in un unico calderone tutta la comunità internazionale che osa criticare l’azione militare israeliana... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Pure Netanyahu sull’euronazismo: “Free Palestine nuovo Heil H…”

Pure Netanyahu contro l'Isis: "Combatteremo con l'Egitto" - Si compatta il fronte contro la minaccia dello Stato islamico. Netanyahu: "Israele continuerà a essere fianco a fianco con l'Egitto". Sostieni il reportage I jihadisti dello Stato Islamico ... 🔗Lo riporta ilgiornale.it