Puntano alla cassa dell’immobiliare Ma vengono presi

In un audace tentativo di furto, una coppia di malviventi ha rimosso un tombino dalla strada per colpire la vetrina di un'agenzia immobiliare in via Cavallotti. L'obiettivo era aprire un varco per accedere alla cassa, ma il piano è naufragato quando i carabinieri sono intervenuti, arrestando i due prima che potessero portare a termine la loro azione illecita.

Hanno asportato un tombino dalla strada e poi lo hanno gettato contro la vetrina dell’ agenzia immobiliare di via Cavallotti, per aprirsi un varco e poter entrare a prelevare il contenuto della cassa. È andata male, però, a una coppia di malviventi, che sono stati beccati dai carabinieri. Uno dei due è un minorenne di 16 anni. A lanciare l’allarme è stato un residente, che ha chiamato il 112 non appena ha sentito il rumore del vetro in frantumi. I militari sono così arrivati in via Cavallotti in poco tempo: uno dei complici è stato bloccato ancora vicino all’agenzia, mentre l’altro ha cercato la fuga a piedi ma è durata pochi metri... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Puntano alla cassa dell’immobiliare. Ma vengono presi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Puntano alla cassa dell’immobiliare. Ma vengono presi - Hanno asportato un tombino dalla strada e poi lo hanno gettato contro la vetrina dell’agenzia immobiliare di via ... Segnala msn.com

iSwiss Hedge Fund punta sul patrimonio immobiliare italiano: al via un piano da 435 milioni di euro per rilanciare gli immobili pubblici - Il gruppo iSwiss Bank, guidato dal banchiere Christopher Aleo, ha annunciato un'importante operazione nel settore immobiliare italiano. Il progetto, affidato al fondo d'investimento iSwiss Hedge Fund, ... Da italiaoggi.it

Family office puntano sull’immobiliare, investimenti in aumento - I family office guardano con sempre maggiore interesse al settore immobiliare ... degli investimenti immobiliari globali è aumentato dell’8%, raggiungendo gli 806 miliardi di dollari, trainati ... Lo riporta msn.com

Quanto RENDE il mio investimento immobiliare | Sto guadagnando con gli affitti?