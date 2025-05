Pullman scoperto Napoli dove vedere oggi in TV e streaming la festa Scudetto | orario e diretta

La festa scudetto del Napoli entra nel vivo! Oggi, lunedì 26 maggio, due pullman scoperti con i calciatori attraverseranno le strade della città per festeggiare la storica vittoria. Non perderti la diretta della celebrazione, visibile in chiaro su Rai 2. Scopri l'orario e come seguirla in streaming! Continua a leggere...

La festa scudetto del Napoli continua. Oggi, lunedì 26 maggio, due bus scoperti con a bordo calciatori attraverseranno una parte della città. La diretta della festa scudetto sarà visibile anche in chiaro su Rai 2... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Pullman scoperto Napoli, dove vedere oggi in TV e streaming la festa Scudetto: orario e diretta

