Pullman scoperto Napoli dove seguire in diretta la festa dei Campioni d’Italia

Manca sempre meno alla festa dei campioni d'Italia, il Napoli! Per tutti quei tifosi che non potranno essere presenti a festeggiare tra le vie della città, ecco come seguire in diretta l'evento. Dopo una stagione avvincente, gli azzurri hanno conquistato il tanto ambito Scudetto e ora è tempo di celebrare. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per vivere comunque l'emozione della festa!

Manca sempre meno alla festa del Napoli. Intanto, ecco tutte le info utili ai tifosi che non potranno essere presenti tra le vie della città. La stagione del Napoli si è conclusa alla grande, con gli azzurri che hanno alzato al cielo lo Scudetto. Il cammino è stato lungo e difficile, ma alla fine la squadra capitanata da Antonio Conte ha avuto la meglio sull'Inter. Quindi, ora è il momento di festeggiare e godere assieme ai tifosi. Per oggi, infatti, è in programma la festa con il pullman scoperto che attraverserà diverse vie della città. Ecco dove seguire la diretta. Festa Napoli, ecco dove seguire la festa in diretta...

