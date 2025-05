Pugno a un’infermiera turista di 20 anni denunciata

Firenze, 26 maggio 2025 – Un episodio di violenza ha colpito l'ospedale di Santa Maria Nuova, dove un'infermiera di 20 anni è stata aggredita da una giovane turista americana. Mentre prestava soccorso, l'infermiera è stata colpita da un pugno, riportando contusioni e una prognosi di due giorni. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del personale sanitario.

Firenze, 26 maggio 2025 – Colpita con un pugno mentre era intenta nel soccorso. E’ accaduto nell’ospedale di Santa Maria Nuova: un’ infermiera è stata picchiata da una giovane turista mentre la stava curando e ha pure rimediato contusioni con due giorni di prognosi. La ventenne americana, in vacanza a Firenze, è stata denunciata dalla polizia ed è indagata per aggressione a personale sanitario. A dare l'allarme al 112 Nue, domenica 25 maggio intorno alle 7, il personale dell'ospedale Santa Maria Nuova. Sul posto è intervenuta una Volante della questura. Secondo quanto ricostruito, la 20enne era stata portata in ambulanza al pronto soccorso perché in stato confusionale... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pugno a un’infermiera, turista di 20 anni denunciata

Pugno a un’infermiera, turista di 20 anni denunciata - La ventenne americana, in vacanza a Firenze, è stata denunciata dalla polizia ed è indagata per aggressione a personale sanitario. Era stata portata nell’ospedale di Santa Maria Nuova in stato confusi ... 🔗Secondo msn.com

In stato confusionale tira pugno a infermiera, denunciata turista a Firenze - A Firenze una turista statunitense di 20 anni è stata denunciata per aver aggredito un'infermiera con un pugno mentre si trovava al pronto soccorso ... 🔗Da gonews.it

Infermiere del 118 colpito con un pugno da un paziente a Bari - (ANSA) - BARI, 27 AGO - Nuova aggressione, ieri sera, al personale sanitario a Bari: secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, un infermiere del 118 ieri è stato colpito con un pugno da ... 🔗Come scrive msn.com