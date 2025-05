Psiche stress e stili di vita impropri | un adolescente su due a rischio entro il 2030

La seconda Commissione Lancet lancia un allarme sui rischi per la salute mentale degli adolescenti, evidenziando che, se non si interviene con adeguate strategie educative e informative, entro il 2030 oltre un miliardo di ragazzi sarà a rischio di sviluppare problemi legati a stress e stili di vita impropri. È fondamentale agire ora per tutelare il benessere delle future generazioni.

La seconda Commissione Lancet, attraverso una pubblicazione sulla rivista omonima, lancia un allarme. Se non facciamo qualcosa in termini di educazione, informazione ed attenzione alla salute attraverso un’azione mirata, entro il 2030 più della metà degli adolescenti (oltre un miliardo nel mondo) potrebbe trovarsi in Paesi a rischio per il benessere psicofisico, stando a quanto emerge da diversi indicatori, come la salute mentale e il sovrappeso legato alla cattiva alimentazione e alla scarsa attività fisica. I numeri preoccupano. L’analisi utilizza i dati dello studio Global Burden of Disease del 2021... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Psiche, stress e stili di vita impropri: un adolescente su due a rischio entro il 2030

